Последствия массированной атаки на Киев: горят многоэтажки, правый берег без света и воды

В результате вражеских обстрелов разрушения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате ночной атаки в Киеве в ночь на 29 ноября, по предварительным данным на 8 утра, один человек погиб, 15 пострадали, 8 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Разрушения и пожары из-за падения обломков зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

В Дарницком районе обломки упали на крышу двухэтажного здания, а также во двор девятиэтажки и попали в другой жилой дом; на шестом этаже одного из домов возник пожар.

В Днепровском районе обломки БПЛА попали в жилой комплекс, повредив две поверхности; пожар ликвидирован.

В Шевченковском районе горел 14-этажный жилой дом; пожар потушен.

В Соломенском районе загорелся гараж в частном секторе, в 25-этажном доме повреждены фасады нескольких этажей и утеплитель, горели припаркованные автомобили; пожар ликвидирован. Также обломки упали на крышу 17-этажного дома без жилья.

В Святошинском районе обломки попали в подъезд трехэтажного дома, возгорание произошло на втором этаже; пожар ликвидирован. Кроме того, горел частный сектор.

В Голосеевском районе зафиксированы пожары на нежилых объектах и открытых территориях.

На всех локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий.

Из-за атаки западная часть Киева осталась без электроснабжения; энергетики работают над восстановлением. На правом берегу снижено давление воды в системе водоснабжения.

Фото: ГСЧС

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Google Новости SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі найбільш важливих подій.