  1. В Украине

Последствия массированной атаки на Киев: горят многоэтажки, правый берег без света и воды

08:12, 29 ноября 2025
В результате вражеских обстрелов разрушения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.
Последствия массированной атаки на Киев: горят многоэтажки, правый берег без света и воды
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате ночной атаки в Киеве в ночь на 29 ноября, по предварительным данным на 8 утра, один человек погиб, 15 пострадали, 8 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Разрушения и пожары из-за падения обломков зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

В Дарницком районе обломки упали на крышу двухэтажного здания, а также во двор девятиэтажки и попали в другой жилой дом; на шестом этаже одного из домов возник пожар.

В Днепровском районе обломки БПЛА попали в жилой комплекс, повредив две поверхности; пожар ликвидирован.

В Шевченковском районе горел 14-этажный жилой дом; пожар потушен.

В Соломенском районе загорелся гараж в частном секторе, в 25-этажном доме повреждены фасады нескольких этажей и утеплитель, горели припаркованные автомобили; пожар ликвидирован. Также обломки упали на крышу 17-этажного дома без жилья.

В Святошинском районе обломки попали в подъезд трехэтажного дома, возгорание произошло на втором этаже; пожар ликвидирован. Кроме того, горел частный сектор.

В Голосеевском районе зафиксированы пожары на нежилых объектах и открытых территориях.

На всех локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий.

Из-за атаки западная часть Киева осталась без электроснабжения; энергетики работают над восстановлением. На правом берегу снижено давление воды в системе водоснабжения.

Фото: ГСЧС

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новости SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі найбільш важливих подій.

россия Киев Украина война свет пожар обстрел вода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]