Масована атака на Київщину: пошкоджені житлові будинки, Фастів без світла
Наслідки ворожого удару фіксують у Броварському, Обухівському, Вишгородському, Бучанському районах та місті Фастів.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник завершено, що в Броварському районі пошкоджено шість багатоповерхівок, в одному із них зруйновано перекриття між 8-м та 9-м поверхонь. Евакуйовано 52 людини, зокрема троє дітей. На місці працює пункт незламності та штаб ліквідації наслідків.
Також в районі пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі та будівництво торговельного центру.
В Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків і виробничого об’єкта, у Вишгородському та Бучанському — приватних будинків.
Місто Фастів тимчасово знеструмлене, а критична інфраструктура працює на резервному живленні, функціонують системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв'язок.
За його словами, пункти незламності готові до роботи.
