  1. В Україні

Масована атака на Київщину: пошкоджені житлові будинки, Фастів без світла

08:30, 29 листопада 2025
Руйнування фіксують в 5 районах Київщини.
Масована атака на Київщину: пошкоджені житлові будинки, Фастів без світла
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наслідки ворожого удару фіксують у Броварському, Обухівському, Вишгородському, Бучанському районах та місті Фастів.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник завершено, що в Броварському районі пошкоджено шість багатоповерхівок, в одному із них зруйновано перекриття між 8-м та 9-м поверхонь. Евакуйовано 52 людини, зокрема троє дітей. На місці працює пункт незламності та штаб ліквідації наслідків.

Також в районі пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі та будівництво торговельного центру.

В Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків і виробничого об’єкта, у Вишгородському та Бучанському — приватних будинків.

Місто Фастів тимчасово знеструмлене, а критична інфраструктура працює на резервному живленні, функціонують системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв'язок.

За його словами, пункти незламності готові до роботи.


Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі кінцевих подій.

 

росія Київська область обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]