Массированная атака на Киевскую область: повреждены жилые дома, Фастов без света

Фото: ГСЧС

Наслідки вражеського удару фіксуються в Броварському, Обухівському, Вишгородському, Бучанському районах та місті Фастів.

Глава Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що в Броварському районі пошкоджено шість багатоповерхівок, в одному з них зруйновано перекриття між 8-м і 9-м поверхами. Евакуовані 52 людини, в тому числі троє дітей. На місці працює пункт несокрушения и штаб по ликвидации последствий.

Також в районі пошкоджені приватні будинки, більше 20 гаражних боксів, автомобілі і будівля торгового центру.

В Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків і виробничого об’єкта, у Вишгородському і Бучанському — приватних будинків.

Місто Фастів тимчасово обгороджено, на резервному харчуванні працює критична інфраструктура, функціонують системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв'язку.

По його словам, пункти несокрушимости готові до роботи.



