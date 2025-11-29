  1. В Украине

Массированная атака на Киевскую область: повреждены жилые дома, Фастов без света

08:30, 29 ноября 2025
Разрушения фиксируются в 5 районах Киевской области.
Фото: ГСЧС
Наслідки вражеського удару фіксуються в Броварському, Обухівському, Вишгородському, Бучанському районах та місті Фастів.

Глава Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що в Броварському районі пошкоджено шість багатоповерхівок, в одному з них зруйновано перекриття між 8-м і 9-м поверхами. Евакуовані 52 людини, в тому числі троє дітей. На місці працює пункт несокрушения и штаб по ликвидации последствий.

Також в районі пошкоджені приватні будинки, більше 20 гаражних боксів, автомобілі і будівля торгового центру.

В Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків і виробничого об’єкта, у Вишгородському і Бучанському — приватних будинків.

Місто Фастів тимчасово обгороджено, на резервному харчуванні працює критична інфраструктура, функціонують системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв'язку. 

По його словам, пункти несокрушимости готові до роботи.

 


россия Киевская область обстрел

