Умєров та Кислиця вирушать до США для обговорення мирного плану Трампа – Bloomberg

09:06, 29 листопада 2025
Рустем Умеров та Сергій Кислиця зустрінуться у Флориді з представниками адміністрації Трампа.
Умєров та Кислиця вирушать до США для обговорення мирного плану Трампа – Bloomberg
Секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця відправляться до США для подальших переговорів щодо мирного плану, запропонованого президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, українські представники проведуть зустріч у Флориді зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

«Українська делегація вирушає до США для подальшого обговорення мирного плану, запропонованого президентом Трампом», — цитує агентство джерело.

