Умеров и Кислица отправятся в США для обсуждения мирного плана Трампа – Bloomberg

Рустем Умеров и Сергей Кислица встретятся во Флориде с представителями администрации Трампа.

Секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отправятся в США для дальнейших переговоров по мирному плану, предложенному президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, украинские представители проведут встречу во Флориде со специальным посланником США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

«Украинская делегация отправляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом Трампом», — цитирует агентство источник.

