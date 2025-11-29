На лівому березі Києва перекрили Харківське шосе через наслідки російського обстрілу

Рух транспорту зупинено на ділянці від вулиці Привокзальної до вулиці Здолбунівської.

Внаслідок нічного комбінованого удару ударними БПЛА та ракетами на Київ перекрито одну з ключових магістралей лівого берега столиці – Харківське шосе. Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

Рух повністю заблоковано на ділянці від перехрестя з вулиці Привокзальної до перехрестя з вулиці Здолбунівської, повідомила патрульна поліція Києва.

Водіїв просять отримати цю інформацію та вибрати об'їзні маршрути.

