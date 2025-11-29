  1. В Україні

На лівому березі Києва перекрили Харківське шосе через наслідки російського обстрілу

09:42, 29 листопада 2025
Рух транспорту зупинено на ділянці від вулиці Привокзальної до вулиці Здолбунівської.
На лівому березі Києва перекрили Харківське шосе через наслідки російського обстрілу
Внаслідок нічного комбінованого удару ударними БПЛА та ракетами на Київ перекрито одну з ключових магістралей лівого берега столиці – Харківське шосе. Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

Рух повністю заблоковано на ділянці від перехрестя з вулиці Привокзальної до перехрестя з вулиці Здолбунівської, повідомила патрульна поліція Києва.

Водіїв просять отримати цю інформацію та вибрати об'їзні маршрути.

