  1. В Украине

На левом берегу Киева перекрыто Харьковское шоссе из-за последствий российского обстрела

09:42, 29 ноября 2025
Движение транспорта остановлено на участке от улицы Привокзальной до улицы Здолбуновской.
В результаті нічного комбінованого удару ударними БПЛА і ракетами по Києву перекрита одна з ключових магістралей лівого берега столиці – Харківське шосе. Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

Двіження повністю заблоковано на ділянці від перекрестка з вулицею Привокзальної до перехрестка з вулицею Здолбуновской, повідомила патрульна поліція Києва.

Водителі просять враховувати цю інформацію і вибирати об'їзні маршрути.

Киев дороги обстрел

