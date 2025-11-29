  1. В Україні
  2. / Суспільство

Середня зарплата для розрахунку пенсій в Україні зросла до 21 578 грн

11:11, 29 листопада 2025
Другий місяць поспіль показник підвищується: у жовтні – на 388 грн порівняно з вереснем.
Середня зарплата для розрахунку пенсій в Україні зросла до 21 578 грн
Фото: ТСН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Середня зарплатня в Україні за жовтень 2025 року на рівні 21 578 грн 46 коп. Саме ця сума використовується для обчислення пенсій та сплати страхових внесків, повідомили в ПФУ.

У вересні показник становив 21 190 грн 31 коп., тож зростання склало 388 грн. Найвищий рівень у 2025 році зафіксовано в червні – 22 336 грн 81 коп.

Станом на 27 листопада ПФУ вже спрямував на пенсійні виплати 68 млрд грн (9 млрд – через «Укрпошту», 59 млрд – через банки), а також:

  • 2,6 млрд грн – на житлові субсидії та пільги;
  • 3 млрд грн – на страхові виплати (з них 1,8 млрд – на лікарняні);
  • 8,4 млрд грн – на державні допомоги та інші соціальні виплати.

Фото: ПФУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата ПФУ пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]