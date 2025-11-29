Середня зарплата для розрахунку пенсій в Україні зросла до 21 578 грн

Другий місяць поспіль показник підвищується: у жовтні – на 388 грн порівняно з вереснем.

Середня зарплатня в Україні за жовтень 2025 року на рівні 21 578 грн 46 коп. Саме ця сума використовується для обчислення пенсій та сплати страхових внесків, повідомили в ПФУ.

У вересні показник становив 21 190 грн 31 коп., тож зростання склало 388 грн. Найвищий рівень у 2025 році зафіксовано в червні – 22 336 грн 81 коп.

Станом на 27 листопада ПФУ вже спрямував на пенсійні виплати 68 млрд грн (9 млрд – через «Укрпошту», 59 млрд – через банки), а також:

2,6 млрд грн – на житлові субсидії та пільги;

3 млрд грн – на страхові виплати (з них 1,8 млрд – на лікарняні);

8,4 млрд грн – на державні допомоги та інші соціальні виплати.

