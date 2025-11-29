Средняя зарплата для расчета пенсий в Украине выросла до 21 578 грн

Второй месяц подряд показатель повышается: в октябре – на 388 грн по сравнению с сентябрем.

Средняя зарплата в Украине за октябрь 2025 года на уровне 21 578 грн 46 коп. Именно эта сумма используется для расчета пенсий и уплаты страховых взносов, сообщили в ПФУ.

В сентябре показатель составлял 21 190 грн 31 коп., поэтому рост составил 388 грн. Самый высокий уровень в 2025 году зафиксирован в июне – 22 336 грн 81 коп.

По состоянию на 27 ноября ПФУ уже направил на пенсионные выплаты 68 млрд грн (9 млрд – через «Укрпочту», 59 млрд – через банки), а также:

2,6 млрд грн – на жилищные субсидии и льготы;

3 млрд грн – на страховые выплаты (из них 1,8 млрд – на больничные);

8,4 млрд грн – на государственные пособия и другие социальные выплаты.

