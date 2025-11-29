Європі настав час ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ – Зеленський відреагував на нічну атаку

За словами Зеленського, Росія вночі випустила по Україні близько 36 ракет і майже 600 дронів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі російські війська здійснили черговий масований удар по Києву та області, випустивши близько 36 ракет і майже 600 безпілотників.

«Головні цілі атаки — енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна та партнери мають працювати без втрати жодного дня, аби забезпечити достатню кількість ракет для ППО та необхідне для захисту й тиску на Росію.

«Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити. Дякую всім, хто допомагає», — підсумував Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.