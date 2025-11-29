Европе пора принять решение по замороженным активам РФ – Зеленский отреагировал на ночную атаку

По словам Зеленского, Россия ночью выпустила по Украине около 36 ракет и почти 600 дронов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву и области, выпустив около 36 ракет и почти 600 беспилотников.

«Главные цели атаки – энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. На данный момент известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина и партнеры должны работать без потери ни одного дня, чтобы обеспечить достаточное количество ракет для ПВО и необходимое для защиты и давления на Россию.

«Пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить. Спасибо всем, кто помогает», — подытожил Зеленский.

