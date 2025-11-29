У Києві на правому березі через відсутність напруги стоять трамваї та тролейбуси

У Києві тимчасово організували автобусні маршрути замість електротранспорту.

На правому березі Києва тимчасово затримується рух трамваїв і тролейбусів через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок нічних ударів РФ. Про це повідомляє «Київпастранс».

Зміни в роботі громадського транспорту:

На Борщагівській швидкісній лінії призупинено рух трамваїв. Запущено автобуси № 1Т та 3Т за маршрутами трамваїв.

Рух трамвая № 12 у напрямку Пущі-Водиці зупинено. Натомість курсує автобус № 12Т від Пущі-Водиці до площі Тараса Шевченка.

Призупинено рух тролейбусів № 18. Організовано автобусний маршрут № 18ТР за схемою: вул. Сошенка — Майдан Незалежності.

Через перебої з електропостачанням електротранспорт на правому березі може курсувати із затримками. Оперативну інформацію про зміни маршрутів публікують у Telegram-каналі «Київпастрансу».

