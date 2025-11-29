В Киеве на правом берегу из-за отсутствия напряжения стоят трамваи и троллейбусы

В Киеве временно организовали автобусные маршруты вместо электротранспорта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На правом берегу Киева временно задерживается движение трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате ночных ударов РФ. Об этом сообщает «Киевпастранс».

Изменения в работе общественного транспорта:

На Борщаговской скоростной линии приостановлено движение трамваев. Запущены автобусы № 1Т и 3Т по маршрутам трамваев.

Движение трамвая № 12 в направлении Пущи-Водицы остановлено. Вместо этого курсирует автобус № 12Т от Пущи-Водицы до площади Тараса Шевченко.

Приостановлено движение троллейбусов № 18. Организован автобусный маршрут № 18ТР по схеме: ул. Сошенка — Майдан Независимости.

Из-за перебоев с электроснабжением электротранспорт на правом берегу может курсировать с задержками. Оперативная информация об изменениях маршрутов публикуется в Telegram-канале «Киевпастранса».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.