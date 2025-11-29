  1. В Україні

Вчені попереджають – мутація пташиного грипу H5 може спричинити страшнішу за COVID-19 пандемію

15:05, 29 листопада 2025
Смертність від штаму H5N1 сягає 48%, але ризик глобального спалаху наразі низький.
Вчені попереджають – мутація пташиного грипу H5 може спричинити страшнішу за COVID-19 пандемію
Фото: okhtyrkamr.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вірус пташиного грипу, який циркулює серед птахів і ссавців, здатен мутувати до форми, що передається між людьми, і стати причиною нової пандемії, потенційно небезпечнішої за COVID-19. Про це заявила медична директорка Інституту Пастера Марі-Енн Рамейкс-Вельті, пише Reuters.

За її словами, люди не мають антитіл до штаму H5, а вірус уже вражає ссавців — ситуація нагадує передуючу пандемії COVID-19. H5 може бути особливо небезпечним, оскільки здатен вбивати здорових людей, зокрема дітей. З 2003 року, за даними ВООЗ, смертність від H5N1 серед інфікованих становила 48%. Цього місяця у США зафіксовано перший летальний випадок H5N5 у людини.

Водночас глава наукового відділу ВООЗ Грегоріо Торрес заявив, що ризик пандемії залишається низьким і закликав не панікувати. «Ризик пандемії є можливістю. Але з точки зору ймовірності — це все ще дуже низько», — зазначив він.

Рамейкс-Вельті підкреслила, що світ краще підготовлений, ніж до COVID-19: вже існують вакцини та противірусні препарати, а також специфічні профілактичні заходи проти грипу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]