Вчені попереджають – мутація пташиного грипу H5 може спричинити страшнішу за COVID-19 пандемію

Смертність від штаму H5N1 сягає 48%, але ризик глобального спалаху наразі низький.

Фото: okhtyrkamr.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вірус пташиного грипу, який циркулює серед птахів і ссавців, здатен мутувати до форми, що передається між людьми, і стати причиною нової пандемії, потенційно небезпечнішої за COVID-19. Про це заявила медична директорка Інституту Пастера Марі-Енн Рамейкс-Вельті, пише Reuters.

За її словами, люди не мають антитіл до штаму H5, а вірус уже вражає ссавців — ситуація нагадує передуючу пандемії COVID-19. H5 може бути особливо небезпечним, оскільки здатен вбивати здорових людей, зокрема дітей. З 2003 року, за даними ВООЗ, смертність від H5N1 серед інфікованих становила 48%. Цього місяця у США зафіксовано перший летальний випадок H5N5 у людини.

Водночас глава наукового відділу ВООЗ Грегоріо Торрес заявив, що ризик пандемії залишається низьким і закликав не панікувати. «Ризик пандемії є можливістю. Але з точки зору ймовірності — це все ще дуже низько», — зазначив він.

Рамейкс-Вельті підкреслила, що світ краще підготовлений, ніж до COVID-19: вже існують вакцини та противірусні препарати, а також специфічні профілактичні заходи проти грипу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.