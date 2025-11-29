Ученые предупреждают – мутация птичьего гриппа H5 может вызвать пандемию, более страшную, чем COVID-19

Смертность от штамма H5N1 достигает 48%, но риск глобальной вспышки пока низкий.

Вирус птичьего гриппа, который циркулирует среди птиц и млекопитающих, способен мутировать в форму, передаваемую между людьми, и стать причиной новой пандемии, потенциально более опасной, чем COVID-19. Об этом заявила медицинский директор Института Пастера Мари-Энн Рамейкс-Вельти, пишет Reuters.

По ее словам, люди не имеют антител к штамму H5, а вирус уже поражает млекопитающих — ситуация напоминает предшествующую пандемии COVID-19. H5 может быть особенно опасным, поскольку способен убивать здоровых людей, в частности детей. С 2003 года, по данным ВОЗ, смертность от H5N1 среди инфицированных составляла 48%. В этом месяце в США зафиксирован первый летальный случай H5N5 у человека.

В то же время глава научного отдела ВОЗ Грегорио Торрес заявил, что риск пандемии остается низким и призвал не паниковать. «Риск пандемии является возможностью. Но с точки зрения вероятности — это все еще очень низко», — отметил он.

Рамейкс-Вельти подчеркнула, что мир лучше подготовлен, чем к COVID-19: уже существуют вакцины и противовирусные препараты, а также специфические профилактические меры против гриппа.

