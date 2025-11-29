Чи може працівник укласти договір про добровільну участь у системі соцстрахування – пояснили в ДПС

Виняток зроблено лише для домашніх працівників.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що особи, які вже перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, за загальним правилом не мають права укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Єдиним винятком є домашні працівники.

Відповідно до Закону № 2464, роботодавці сплачують єдиний соціальний внесок за працівників, які працюють за трудовим договором або цивільно-правовим договором. Право на добровільну сплату ЄСВ мають лише окремі категорії: члени особистих селянських господарств (якщо не підлягають страхуванню), особи від 16 років, які не перебувають у трудових відносинах і не належать до визначених платників, а також домашні працівники.

Для домашніх працівників страхування здійснюється виключно на добровільних засадах, оскільки їхні роботодавці — члени домогосподарства — не є платниками ЄСВ. Тому домашні працівники можуть укладати договори про добровільну сплату внеску, зокрема й одноразово за попередні періоди.

Таким чином, усі інші особи, які вже мають трудові відносини з роботодавцем, не можуть укладати договори про добровільну участь у системі соцстрахування.

