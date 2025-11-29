Может ли работник заключить договор о добровольном участии в системе соцстрахования – объяснили в ГНС

Исключение сделано только для домашних работников.

Фото иллюстративное

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что лица, которые уже находятся в трудовых отношениях с работодателем, по общему правилу не имеют права заключать договоры о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования. Единственным исключением являются домашние работники.

В соответствии с Законом № 2464, работодатели уплачивают единый социальный взнос за работников, работающих по трудовому договору или гражданско-правовому договору. Право на добровольную уплату ЕСВ имеют только отдельные категории: члены личных крестьянских хозяйств (если не подлежат страхованию), лица от 16 лет, которые не находятся в трудовых отношениях и не относятся к определенным плательщикам, а также домашние работники.

Для домашних работников страхование осуществляется исключительно на добровольных началах, поскольку их работодатели — члены домохозяйства — не являются плательщиками ЕСВ. Поэтому домашние работники могут заключать договоры о добровольной уплате взноса, в том числе и единовременно за предыдущие периоды.

Таким образом, все другие лица, которые уже имеют трудовые отношения с работодателем, не могут заключать договоры о добровольном участии в системе соцстрахования.

