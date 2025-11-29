Уряд оновив правила роботи Міжвідомчої групи з публічних інвестицій – що змінилося
13:35, 29 листопада 2025
МРГ отримає ширші повноваження та моніторинг через DREAM.
Кабмін схвалив зміни до Положення про Міжвідомчу робочу групу з підготовки публічних інвестиційних проектів (постанова від 7 січня 2025 року № 10).
Ключові нововведення:
- Уточнено персональний склад групи та порядок аналітичного забезпечення.
- МРГ супроводжуватиме підготовку всіх публічних інвестиційних проектів незалежно від проектного портфеля.
- Група братиме участь у розробці методичних рекомендацій та визначенні процедур розподілу проектів між програмами підготовки (Project Preparation Facilities), створеними за підтримки міжнародних партнерів.
- Запроваджено моніторинг стану підготовки проектів через екосистему DREAM.
- МРГ зможе самостійно затверджувати власний регламент.
Заступниця міністра економіки Анна Артеменко повідомила, що найближчим часом затвердять новий склад групи та розпочнуть відбір проектів з Єдиного проектного портфеля, які потребують супроводу програм підготовки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.