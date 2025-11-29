  1. В Україні

Уряд оновив правила роботи Міжвідомчої групи з публічних інвестицій – що змінилося

13:35, 29 листопада 2025
МРГ отримає ширші повноваження та моніторинг через DREAM.
Уряд оновив правила роботи Міжвідомчої групи з публічних інвестицій – що змінилося
Кабмін схвалив зміни до Положення про Міжвідомчу робочу групу з підготовки публічних інвестиційних проектів (постанова від 7 січня 2025 року № 10).

Ключові нововведення:

  1. Уточнено персональний склад групи та порядок аналітичного забезпечення.
  2. МРГ супроводжуватиме підготовку всіх публічних інвестиційних проектів незалежно від проектного портфеля.
  3. Група братиме участь у розробці методичних рекомендацій та визначенні процедур розподілу проектів між програмами підготовки (Project Preparation Facilities), створеними за підтримки міжнародних партнерів.
  4. Запроваджено моніторинг стану підготовки проектів через екосистему DREAM.
  5. МРГ зможе самостійно затверджувати власний регламент.

Заступниця міністра економіки Анна Артеменко повідомила, що найближчим часом затвердять новий склад групи та розпочнуть відбір проектів з Єдиного проектного портфеля, які потребують супроводу програм підготовки.

