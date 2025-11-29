  1. В Украине

Правительство обновило правила работы Межведомственной группы по публичным инвестициям – что изменилось

13:35, 29 ноября 2025
МРГ получит более широкие полномочия и мониторинг через DREAM.
Правительство обновило правила работы Межведомственной группы по публичным инвестициям – что изменилось
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин одобрил изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе по подготовке публичных инвестиционных проектов (постановление от 7 января 2025 года № 10).

Ключевые нововведения:

  1. Уточнен персональный состав группы и порядок аналитического обеспечения.
  2. МРГ будет сопровождать подготовку всех публичных инвестиционных проектов независимо от проектного портфеля.
  3. Группа будет участвовать в разработке методических рекомендаций и определении процедур распределения проектов между программами подготовки (Project Preparation Facilities), созданными при поддержке международных партнеров.
  4. Введен мониторинг состояния подготовки проектов через экосистему DREAM.
  5. МРГ сможет самостоятельно утверждать собственный регламент.

Заместитель министра экономики Анна Артеменко сообщила, что в ближайшее время утвердят новый состав группы и начнут отбор проектов из Единого проектного портфеля, которые нуждаются в сопровождении программ подготовки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]