Правительство обновило правила работы Межведомственной группы по публичным инвестициям – что изменилось

МРГ получит более широкие полномочия и мониторинг через DREAM.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин одобрил изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе по подготовке публичных инвестиционных проектов (постановление от 7 января 2025 года № 10).

Ключевые нововведения:

Уточнен персональный состав группы и порядок аналитического обеспечения. МРГ будет сопровождать подготовку всех публичных инвестиционных проектов независимо от проектного портфеля. Группа будет участвовать в разработке методических рекомендаций и определении процедур распределения проектов между программами подготовки (Project Preparation Facilities), созданными при поддержке международных партнеров. Введен мониторинг состояния подготовки проектов через экосистему DREAM. МРГ сможет самостоятельно утверждать собственный регламент.

Заместитель министра экономики Анна Артеменко сообщила, что в ближайшее время утвердят новый состав группы и начнут отбор проектов из Единого проектного портфеля, которые нуждаются в сопровождении программ подготовки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.