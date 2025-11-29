Правительство обновило правила работы Межведомственной группы по публичным инвестициям – что изменилось
13:35, 29 ноября 2025
МРГ получит более широкие полномочия и мониторинг через DREAM.
Кабмин одобрил изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе по подготовке публичных инвестиционных проектов (постановление от 7 января 2025 года № 10).
Ключевые нововведения:
- Уточнен персональный состав группы и порядок аналитического обеспечения.
- МРГ будет сопровождать подготовку всех публичных инвестиционных проектов независимо от проектного портфеля.
- Группа будет участвовать в разработке методических рекомендаций и определении процедур распределения проектов между программами подготовки (Project Preparation Facilities), созданными при поддержке международных партнеров.
- Введен мониторинг состояния подготовки проектов через экосистему DREAM.
- МРГ сможет самостоятельно утверждать собственный регламент.
Заместитель министра экономики Анна Артеменко сообщила, что в ближайшее время утвердят новый состав группы и начнут отбор проектов из Единого проектного портфеля, которые нуждаются в сопровождении программ подготовки.
