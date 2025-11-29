ШІ замість менеджерів: Нова пошта впровадила систему автоматичних ревізій відділень
«Нова пошта» впровадила систему на основі штучному інтелекті, яка щоденно робить знімки кожного відділення та автоматично перевіряє дотримання стандартів. Про це Forbes Ukraine розповів R&D-директор компанії Євген Хоменко.
Раніше перевірки проводили територіальні менеджери з попередженням, тому відділення встигали підготуватися, а реальна картина відрізнялася від відгуків клієнтів.
Тепер ШІ аналізує:
- чи працівник у формі та на робочому місці;
- чи правильно розміщені маркетингові матеріали;
- чи не переповнений сміттєвий бак.
Завдяки автоматизації компанія скоротила витрати на фізичні перевірки топменеджментом і підвищила якість сервісу. Деякі партнерські відділення закрили — ШІ виявив системні порушення.
За січень–вересень 2025 року «Нова пошта» обробила 238 млн відправлень (+7% до 2024), чистий прибуток зріс на 35,1% — до 2,876 млрд грн, дохід — на 21,7%, до 45,727 млрд грн.
Компанія також готується тестувати чотири нові моделі поштоматів: пластикові, пінопластові модульні, кастомні дроп-бокси та Conveniq. У разі успіху їх розгорнуть по всій Україні.
