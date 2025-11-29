ШІ замість менеджерів: Нова пошта впровадила систему автоматичних ревізій відділень

Камери щодня фотографують і перевіряють стандарти без попередження.

Фото: Нова пошта

«Нова пошта» впровадила систему на основі штучному інтелекті, яка щоденно робить знімки кожного відділення та автоматично перевіряє дотримання стандартів. Про це Forbes Ukraine розповів R&D-директор компанії Євген Хоменко.

Раніше перевірки проводили територіальні менеджери з попередженням, тому відділення встигали підготуватися, а реальна картина відрізнялася від відгуків клієнтів.

Тепер ШІ аналізує:

чи працівник у формі та на робочому місці;

чи правильно розміщені маркетингові матеріали;

чи не переповнений сміттєвий бак.

Завдяки автоматизації компанія скоротила витрати на фізичні перевірки топменеджментом і підвищила якість сервісу. Деякі партнерські відділення закрили — ШІ виявив системні порушення.

За січень–вересень 2025 року «Нова пошта» обробила 238 млн відправлень (+7% до 2024), чистий прибуток зріс на 35,1% — до 2,876 млрд грн, дохід — на 21,7%, до 45,727 млрд грн.

Компанія також готується тестувати чотири нові моделі поштоматів: пластикові, пінопластові модульні, кастомні дроп-бокси та Conveniq. У разі успіху їх розгорнуть по всій Україні.

