  1. В Украине

ИИ вместо менеджеров: Новая почта внедрила систему автоматических ревизий отделений

15:23, 29 ноября 2025
Камеры ежедневно фотографируют и проверяют стандарты без предупреждения.
Фото: Новая почта
«Новая почта» внедрила систему на основе искусственного интеллекта, которая ежедневно делает снимки каждого отделения и автоматически проверяет соблюдение стандартов. Об этом Forbes Ukraine рассказал R&D-директор компании Евгений Хоменко.

Ранее проверки проводили территориальные менеджеры с предупреждением, поэтому отделения успевали подготовиться, а реальная картина отличалась от отзывов клиентов.

Теперь ИИ анализирует:

  • находится ли сотрудник в форме и на рабочем месте;
  • правильно ли размещены маркетинговые материалы;
  • не переполнен ли мусорный бак.

Благодаря автоматизации компания сократила расходы на физические проверки топ-менеджментом и повысила качество сервиса. Некоторые партнерские отделения закрыли — ИИ выявил системные нарушения.

За январь-сентябрь 2025 года «Новая почта» обработала 238 млн отправлений (+7% к 2024), чистая прибыль выросла на 35,1% — до 2,876 млрд грн, доход — на 21,7%, до 45,727 млрд грн.

Компания также готовится тестировать четыре новые модели почтоматов: пластиковые, пенопластовые модульные, кастомные дроп-боксы и Conveniq. В случае успеха их развернут по всей Украине.

