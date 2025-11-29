Чотири райони столиці без води – що кажуть в Київводоканалі

Причина відсутності водопостачання — ворожі обстріли та знеструмленням водопровідних насосних станцій.

Через ворожі обстріли та знеструмлення водопровідних насосних станцій у правобережній частині Києва знижено тиск тиску на правому березі. Про це повідомили в «Київводоканал».

Знижений тиск у водопровідних мережах Голосіївського, Солом’янського, Шевченківського та Святошинського районів.

Енергетики проводять оперативні роботи для стабілізації ситуації та відновлення штатного постачання послуг.

