  1. В Украине

Четыре района столицы без воды – что говорят в Киевводоканале

12:41, 29 ноября 2025
Причина отсутствия водоснабжения – вражеские обстрелы и обесточивание водопроводных насосных станций.
Из-за вражеских обстрелов и обесточивания водопроводных насосных станций в правобережной части Киева снижено давление на правом берегу. Об этом сообщили в «Киевводоканале».

Снижено давление в водопроводных сетях Голосеевского, Соломенского, Шевченковского и Святошинского районов.

Энергетики проводят оперативные работы для стабилизации ситуации и восстановления штатного предоставления услуг.

