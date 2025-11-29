Четыре района столицы без воды – что говорят в Киевводоканале

Причина отсутствия водоснабжения – вражеские обстрелы и обесточивание водопроводных насосных станций.

Из-за вражеских обстрелов и обесточивания водопроводных насосных станций в правобережной части Киева снижено давление на правом берегу. Об этом сообщили в «Киевводоканале».

Снижено давление в водопроводных сетях Голосеевского, Соломенского, Шевченковского и Святошинского районов.

Энергетики проводят оперативные работы для стабилизации ситуации и восстановления штатного предоставления услуг.

