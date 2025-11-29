  1. В Україні

Чи зараховується радянський стаж до пенсії українців – в ПФУ розповіли всі нюанси

14:29, 29 листопада 2025
ПФУ пояснив, як зараховують радянський стаж, набутий за межами України.
Чи зараховується радянський стаж до пенсії українців – в ПФУ розповіли всі нюанси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд повідомив, що періоди роботи до 1 січня 1992 року в республіках колишнього СРСР зараховуються до страхового стажу за умови, що особа проживає в Україні та не отримує за ці періоди пенсію в іншій державі.

З 20 травня 2025 року діє Порядок, затверджений постановою Кабміну №562.

Правила зарахування:

  • Якщо з країною є міжнародний договір (Азербайджан, Грузія, Латвія, Литва, Молдова, Естонія) — стаж зараховується на умовах договору.
  • В інших випадках у заяві на пенсію треба вказати, чи отримує особа виплати в іншій державі.
  • Якщо не отримує — стаж не зараховується.
  • Якщо не отримує — додається документ з іноземного пенсійного органу про неотримання виплат.
  • За відсутності документа можна звернутися до ПФУ за допомогою в отриманні довідки. До її надходження пенсію рахують без цього стажу, потім — перерахунок.

В ПФУ зазначають, що документи мають бути легалізовані.

Періоди вахти чи відряджень до 1992 року від українських підприємств не вважаються роботою в іншій державі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]