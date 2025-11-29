Чи зараховується радянський стаж до пенсії українців – в ПФУ розповіли всі нюанси

ПФУ пояснив, як зараховують радянський стаж, набутий за межами України.

Пенсійний фонд повідомив, що періоди роботи до 1 січня 1992 року в республіках колишнього СРСР зараховуються до страхового стажу за умови, що особа проживає в Україні та не отримує за ці періоди пенсію в іншій державі.

З 20 травня 2025 року діє Порядок, затверджений постановою Кабміну №562.

Правила зарахування:

Якщо з країною є міжнародний договір (Азербайджан, Грузія, Латвія, Литва, Молдова, Естонія) — стаж зараховується на умовах договору.

В інших випадках у заяві на пенсію треба вказати, чи отримує особа виплати в іншій державі.

Якщо не отримує — стаж не зараховується.

Якщо не отримує — додається документ з іноземного пенсійного органу про неотримання виплат.

За відсутності документа можна звернутися до ПФУ за допомогою в отриманні довідки. До її надходження пенсію рахують без цього стажу, потім — перерахунок.

В ПФУ зазначають, що документи мають бути легалізовані.

Періоди вахти чи відряджень до 1992 року від українських підприємств не вважаються роботою в іншій державі.

