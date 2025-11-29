Зачитывается ли советский стаж в пенсию украинцев – в ПФУ рассказали все нюансы

ПФУ объяснил, как зачитывается советский стаж, приобретенный за пределами Украины.

Пенсионный фонд сообщил, что периоды работы до 1 января 1992 года в республиках бывшего СССР засчитываются в страховой стаж при условии, что лицо проживает в Украине и не получает за эти периоды пенсию в другом государстве.

С 20 мая 2025 года действует Порядок, утвержденный постановлением Кабмина №562.

Правила зачисления:

Если со страной есть международный договор (Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Эстония) — стаж зачисляется на условиях договора.

В других случаях в заявлении на пенсию нужно указать, получает ли лицо выплаты в другом государстве.

Если не получает — стаж не засчитывается.

Если не получает — прилагается документ из иностранного пенсионного органа о неполучении выплат.

При отсутствии документа можно обратиться в ПФУ за помощью в получении справки. До ее поступления пенсию рассчитывают без этого стажа, затем — перерасчет.

В ПФУ отмечают, что документы должны быть легализованы.

Периоды вахты или командировок до 1992 года от украинских предприятий не считаются работой в другом государстве.

