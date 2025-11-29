  1. В Украине

Зачитывается ли советский стаж в пенсию украинцев – в ПФУ рассказали все нюансы

14:29, 29 ноября 2025
ПФУ объяснил, как зачитывается советский стаж, приобретенный за пределами Украины.
Зачитывается ли советский стаж в пенсию украинцев – в ПФУ рассказали все нюансы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд сообщил, что периоды работы до 1 января 1992 года в республиках бывшего СССР засчитываются в страховой стаж при условии, что лицо проживает в Украине и не получает за эти периоды пенсию в другом государстве.

С 20 мая 2025 года действует Порядок, утвержденный постановлением Кабмина №562.

Правила зачисления:

  • Если со страной есть международный договор (Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Эстония) — стаж зачисляется на условиях договора.
  • В других случаях в заявлении на пенсию нужно указать, получает ли лицо выплаты в другом государстве.
  • Если не получает — стаж не засчитывается.
  • Если не получает — прилагается документ из иностранного пенсионного органа о неполучении выплат.
  • При отсутствии документа можно обратиться в ПФУ за помощью в получении справки. До ее поступления пенсию рассчитывают без этого стажа, затем — перерасчет.

В ПФУ отмечают, что документы должны быть легализованы.

Периоды вахты или командировок до 1992 года от украинских предприятий не считаются работой в другом государстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]