У ТЦК назвали умови, за яких військовослужбовця можуть звільнити від покарання за СЗЧ

15:41, 29 листопада 2025
У яких випадках військовий може повернутися до служби без кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив роз’яснення щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

У відомстві наголошують: наслідки залежать від тривалості відсутності та намірів самого військовослужбовця.

СЗЧ до 3 днів

Кримінальна відповідальність не настає, якщо:

  • відсутність тривала не більше 3 діб;
  • військовий повернувся до своєї частини.

У такому випадку:

  • кримінальне провадження не відкривається;
  • військовослужбовець може продовжити службу;
  • поновлюються всі виплати та види забезпечення (грошове, продовольче, речове тощо).

СЗЧ понад 3 дні

Якщо вчинено вперше і військовий хоче повернутися на службу:

  • відкривається кримінальне провадження;
  • військовий через застосунок Армія+ звертається до командира та отримує письмову згоду на продовження служби;
  • подається клопотання до прокурора або органу досудового розслідування з наміром повернутися;
  • матеріали передаються до суду;
  • суд може ухвалити рішення про звільнення від кримінальної відповідальності;
  • після цього військовий повертається до служби.

Якщо СЗЧ повторне або військовий не бажає повертатися:

  • відкривається кримінальне провадження;
  • особу оголошують у розшук;
  • здійснюється затримання;
  • обирається запобіжний захід;
  • справа передається до суду;
  • судом виноситься вирок.

Покарання за СЗЧ — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

«СЗЧ — це не просто «відсутність без дозволу» а правопорушення з реальними юридичними наслідками. Якщо військовослужбовець усвідомлює помилку та прагне повернутися до служби — закон передбачає механізм для цього, але діяти потрібно офіційно та якнайшвидше. Не зволікай — звертайся до командира та вирішуй питання у правовому полі», — наголосили в ТЦК.

військові військовослужбовці ТЦК СЗЧ

