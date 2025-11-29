У ТЦК назвали умови, за яких військовослужбовця можуть звільнити від покарання за СЗЧ
Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив роз’яснення щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).
У відомстві наголошують: наслідки залежать від тривалості відсутності та намірів самого військовослужбовця.
СЗЧ до 3 днів
Кримінальна відповідальність не настає, якщо:
- відсутність тривала не більше 3 діб;
- військовий повернувся до своєї частини.
У такому випадку:
- кримінальне провадження не відкривається;
- військовослужбовець може продовжити службу;
- поновлюються всі виплати та види забезпечення (грошове, продовольче, речове тощо).
СЗЧ понад 3 дні
Якщо вчинено вперше і військовий хоче повернутися на службу:
- відкривається кримінальне провадження;
- військовий через застосунок Армія+ звертається до командира та отримує письмову згоду на продовження служби;
- подається клопотання до прокурора або органу досудового розслідування з наміром повернутися;
- матеріали передаються до суду;
- суд може ухвалити рішення про звільнення від кримінальної відповідальності;
- після цього військовий повертається до служби.
Якщо СЗЧ повторне або військовий не бажає повертатися:
- відкривається кримінальне провадження;
- особу оголошують у розшук;
- здійснюється затримання;
- обирається запобіжний захід;
- справа передається до суду;
- судом виноситься вирок.
Покарання за СЗЧ — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
«СЗЧ — це не просто «відсутність без дозволу» а правопорушення з реальними юридичними наслідками. Якщо військовослужбовець усвідомлює помилку та прагне повернутися до служби — закон передбачає механізм для цього, але діяти потрібно офіційно та якнайшвидше. Не зволікай — звертайся до командира та вирішуй питання у правовому полі», — наголосили в ТЦК.
