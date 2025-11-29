У ТЦК назвали умови, за яких військовослужбовця можуть звільнити від покарання за СЗЧ

У яких випадках військовий може повернутися до служби без кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини.

Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив роз’яснення щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

У відомстві наголошують: наслідки залежать від тривалості відсутності та намірів самого військовослужбовця.

СЗЧ до 3 днів

Кримінальна відповідальність не настає, якщо:

відсутність тривала не більше 3 діб;

військовий повернувся до своєї частини.

У такому випадку:

кримінальне провадження не відкривається;

військовослужбовець може продовжити службу;

поновлюються всі виплати та види забезпечення (грошове, продовольче, речове тощо).

СЗЧ понад 3 дні

Якщо вчинено вперше і військовий хоче повернутися на службу:

відкривається кримінальне провадження;

військовий через застосунок Армія+ звертається до командира та отримує письмову згоду на продовження служби;

подається клопотання до прокурора або органу досудового розслідування з наміром повернутися;

матеріали передаються до суду;

суд може ухвалити рішення про звільнення від кримінальної відповідальності;

після цього військовий повертається до служби.

Якщо СЗЧ повторне або військовий не бажає повертатися:

відкривається кримінальне провадження;

особу оголошують у розшук;

здійснюється затримання;

обирається запобіжний захід;

справа передається до суду;

судом виноситься вирок.

Покарання за СЗЧ — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

«СЗЧ — це не просто «відсутність без дозволу» а правопорушення з реальними юридичними наслідками. Якщо військовослужбовець усвідомлює помилку та прагне повернутися до служби — закон передбачає механізм для цього, але діяти потрібно офіційно та якнайшвидше. Не зволікай — звертайся до командира та вирішуй питання у правовому полі», — наголосили в ТЦК.

