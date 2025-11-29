  1. В Украине

В ТЦК назвали условия, при которых военнослужащего могут освободить от наказания за СЗЧ

15:41, 29 ноября 2025
В каких случаях военнослужащий может вернуться к службе без уголовной ответственности за самовольное оставление части.
В ТЦК назвали условия, при которых военнослужащего могут освободить от наказания за СЗЧ
Иллюстративное фото из открытых источников
Сумской областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал разъяснение относительно ответственности за самовольное оставление воинской части (СЗЧ).

В ведомстве подчеркивают: последствия зависят от длительности отсутствия и намерений самого военнослужащего.

СЗЧ до 3 дней

Уголовная ответственность не наступает, если:

  • отсутствие длилось не более 3 суток;
  • военный вернулся в свою часть.

В таком случае:

  • уголовное производство не открывается;
  • военнослужащий может продолжить службу;
  • восстанавливаются все выплаты и виды обеспечения (денежное, продовольственное, вещевое и т.п.).

СЗЧ более 3 дней

Если совершено впервые и военнослужащий хочет вернуться на службу:

  • открывается уголовное производство;
  • военный через приложение Армия+ обращается к командиру и получает письменное согласие на продолжение службы;
  • подается ходатайство прокурору или органу досудебного расследования о намерении вернуться;
  • материалы передаются в суд;
  • суд может принять решение об освобождении от уголовной ответственности;
  • после этого военнослужащий возвращается к службе.

Если СЗЧ повторное или военнослужащий не желает возвращаться:

  • открывается уголовное производство;
  • человека объявляют в розыск;
  • производится задержание;
  • избирается мера пресечения;
  • дело передается в суд;
  • судом выносится приговор.

Наказание за СЗЧ — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

«СЗЧ — это не просто «отсутствие без разрешения», а правонарушение с реальными юридическими последствиями. Если военнослужащий осознает ошибку и стремится вернуться к службе — закон предусматривает механизм для этого, но действовать нужно официально и как можно быстрее. Не медли — обращайся к командиру и решай вопрос в правовом поле», — подчеркнули в ТЦК.

военные военнослужащие ТЦК СЗЧ

