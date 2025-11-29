В ТЦК назвали условия, при которых военнослужащего могут освободить от наказания за СЗЧ
Сумской областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал разъяснение относительно ответственности за самовольное оставление воинской части (СЗЧ).
В ведомстве подчеркивают: последствия зависят от длительности отсутствия и намерений самого военнослужащего.
СЗЧ до 3 дней
Уголовная ответственность не наступает, если:
- отсутствие длилось не более 3 суток;
- военный вернулся в свою часть.
В таком случае:
- уголовное производство не открывается;
- военнослужащий может продолжить службу;
- восстанавливаются все выплаты и виды обеспечения (денежное, продовольственное, вещевое и т.п.).
СЗЧ более 3 дней
Если совершено впервые и военнослужащий хочет вернуться на службу:
- открывается уголовное производство;
- военный через приложение Армия+ обращается к командиру и получает письменное согласие на продолжение службы;
- подается ходатайство прокурору или органу досудебного расследования о намерении вернуться;
- материалы передаются в суд;
- суд может принять решение об освобождении от уголовной ответственности;
- после этого военнослужащий возвращается к службе.
Если СЗЧ повторное или военнослужащий не желает возвращаться:
- открывается уголовное производство;
- человека объявляют в розыск;
- производится задержание;
- избирается мера пресечения;
- дело передается в суд;
- судом выносится приговор.
Наказание за СЗЧ — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
«СЗЧ — это не просто «отсутствие без разрешения», а правонарушение с реальными юридическими последствиями. Если военнослужащий осознает ошибку и стремится вернуться к службе — закон предусматривает механизм для этого, но действовать нужно официально и как можно быстрее. Не медли — обращайся к командиру и решай вопрос в правовом поле», — подчеркнули в ТЦК.
