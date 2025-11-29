В ТЦК назвали условия, при которых военнослужащего могут освободить от наказания за СЗЧ

В каких случаях военнослужащий может вернуться к службе без уголовной ответственности за самовольное оставление части.

Сумской областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал разъяснение относительно ответственности за самовольное оставление воинской части (СЗЧ).

В ведомстве подчеркивают: последствия зависят от длительности отсутствия и намерений самого военнослужащего.

СЗЧ до 3 дней

Уголовная ответственность не наступает, если:

отсутствие длилось не более 3 суток;

военный вернулся в свою часть.

В таком случае:

уголовное производство не открывается;

военнослужащий может продолжить службу;

восстанавливаются все выплаты и виды обеспечения (денежное, продовольственное, вещевое и т.п.).

СЗЧ более 3 дней

Если совершено впервые и военнослужащий хочет вернуться на службу:

открывается уголовное производство;

военный через приложение Армия+ обращается к командиру и получает письменное согласие на продолжение службы;

подается ходатайство прокурору или органу досудебного расследования о намерении вернуться;

материалы передаются в суд;

суд может принять решение об освобождении от уголовной ответственности;

после этого военнослужащий возвращается к службе.

Если СЗЧ повторное или военнослужащий не желает возвращаться:

открывается уголовное производство;

человека объявляют в розыск;

производится задержание;

избирается мера пресечения;

дело передается в суд;

судом выносится приговор.

Наказание за СЗЧ — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

«СЗЧ — это не просто «отсутствие без разрешения», а правонарушение с реальными юридическими последствиями. Если военнослужащий осознает ошибку и стремится вернуться к службе — закон предусматривает механизм для этого, но действовать нужно официально и как можно быстрее. Не медли — обращайся к командиру и решай вопрос в правовом поле», — подчеркнули в ТЦК.

