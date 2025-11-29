  1. В Україні

Обіцяв допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон за $10 тисяч: на Тернопільщині судитимуть інженера

16:35, 29 листопада 2025
Колишнього інженера затримали в службовому кабінеті під час отримання 10 тисяч доларів, які він вимагав за організацію незаконного перетину кордону.
Обіцяв допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон за $10 тисяч: на Тернопільщині судитимуть інженера
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині судитимуть колишнього головного інженера тернопільського підприємства за отримання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, головний інженер одного з приватних підприємств, дізнавшись про намір військовозобов’язаного виїхати за кордон, запропонував свої послуги.

Фігурант повідомив телефоном, що дату виїзду та місце перетину кордону скаже йому пізніше, але озвучив суму,  яку треба заплатити — 10 тисяч доларів.

Також вказав перелік особистих речей, які потрібно узяти з собою в мандрівку. 

І наостанок, запевнив у надійності «каналу» у Державній прикордонній службі України, де йому не будуть чинити перешкод, незважаючи на відсутність необхідних військово-облікових  документів.

Для передачі грошей обвинувачений обрав свій службовий кабінет, де його і затримали правоохоронці під час одержання 10 тисяч доларів. 

Чоловік звільнився з роботи після документування факту отримання ним неправомірної вигоди.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно тернополянина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст.369-2 КК України) та в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.

прокуратура хабар Тернопіль мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]