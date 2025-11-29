Обіцяв допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон за $10 тисяч: на Тернопільщині судитимуть інженера

Колишнього інженера затримали в службовому кабінеті під час отримання 10 тисяч доларів, які він вимагав за організацію незаконного перетину кордону.

На Тернопільщині судитимуть колишнього головного інженера тернопільського підприємства за отримання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, головний інженер одного з приватних підприємств, дізнавшись про намір військовозобов’язаного виїхати за кордон, запропонував свої послуги.

Фігурант повідомив телефоном, що дату виїзду та місце перетину кордону скаже йому пізніше, але озвучив суму, яку треба заплатити — 10 тисяч доларів.

Також вказав перелік особистих речей, які потрібно узяти з собою в мандрівку.

І наостанок, запевнив у надійності «каналу» у Державній прикордонній службі України, де йому не будуть чинити перешкод, незважаючи на відсутність необхідних військово-облікових документів.

Для передачі грошей обвинувачений обрав свій службовий кабінет, де його і затримали правоохоронці під час одержання 10 тисяч доларів.

Чоловік звільнився з роботи після документування факту отримання ним неправомірної вигоди.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно тернополянина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст.369-2 КК України) та в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

