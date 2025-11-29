  1. В Украине

Обещал помочь военнообязанному пересечь границу за $10 тысяч: на Тернопольщине будут судить инженера

16:35, 29 ноября 2025
Бывшего инженера задержали в служебном кабинете во время получения 10 тысяч долларов, которые он требовал за организацию незаконного пересечения границы.
На Тернопольщине будут судить бывшего главного инженера тернопольского предприятия за получение 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, главный инженер одного из частных предприятий, узнав о намерении военнообязанного выехать за границу, предложил свои услуги.

Фигурант сообщил по телефону, что дату выезда и место пересечения границы скажет ему позже, но озвучил сумму, которую нужно заплатить — 10 тысяч долларов.

Также указал перечень личных вещей, которые необходимо взять с собой в поездку.

И напоследок заверил в надежности «канала» в Государственной пограничной службе Украины, где ему не будут чинить препятствий, несмотря на отсутствие необходимых военно-учетных документов.

Для передачи денег обвиняемый выбрал свой служебный кабинет, где его и задержали правоохранители во время получения 10 тысяч долларов.

Мужчина уволился с работы после документирования факта получения им неправомерной выгоды.

В суд направлен обвинительный акт в отношении тернополянина, обвиняемого в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), и в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

