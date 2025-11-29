Обещал помочь военнообязанному пересечь границу за $10 тысяч: на Тернопольщине будут судить инженера

Бывшего инженера задержали в служебном кабинете во время получения 10 тысяч долларов, которые он требовал за организацию незаконного пересечения границы.

На Тернопольщине будут судить бывшего главного инженера тернопольского предприятия за получение 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, главный инженер одного из частных предприятий, узнав о намерении военнообязанного выехать за границу, предложил свои услуги.

Фигурант сообщил по телефону, что дату выезда и место пересечения границы скажет ему позже, но озвучил сумму, которую нужно заплатить — 10 тысяч долларов.

Также указал перечень личных вещей, которые необходимо взять с собой в поездку.

И напоследок заверил в надежности «канала» в Государственной пограничной службе Украины, где ему не будут чинить препятствий, несмотря на отсутствие необходимых военно-учетных документов.

Для передачи денег обвиняемый выбрал свой служебный кабинет, где его и задержали правоохранители во время получения 10 тысяч долларов.

Мужчина уволился с работы после документирования факта получения им неправомерной выгоды.

В суд направлен обвинительный акт в отношении тернополянина, обвиняемого в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), и в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

