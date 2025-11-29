Зеленський доручив Шмигалю розробити оновлений план оборони України

Президент наголосив на потребі оновити оборонні документи, врахувавши реальні пріоритети війни та забезпечення армії.

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю підготувати новий план оборони країни із урахуванням ходу бойових дій та оновлених пріоритетів.

«Кілька ключових елементів. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави», - зазначив Президент за результатами доповіді міністра.

За його словами, хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами.

«Домовились, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету міністрів України на затвердження», - підкреслив Зеленський.

Він також наголосив, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн.

«Також для фінансування «Лінії дронів» були додатково спрямовані 8 млрд грн», - додав Президент.

