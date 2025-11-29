Зеленский поручил Шмыгалю разработать обновленный план обороны Украины

Президент подчеркнул необходимость обновить оборонные документы, учитывая реальные приоритеты войны и обеспечение армии.

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.

«Несколько ключевых элементов. Уже пришло время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства», — отметил Президент по результатам доклада министра.

По его словам, ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

«Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету министров Украины на утверждение», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн.

«Также для финансирования «Линии дронов» были дополнительно направлены 8 млрд грн», — добавил Президент.

