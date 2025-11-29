  1. В Украине

Зеленский поручил Шмыгалю разработать обновленный план обороны Украины

15:56, 29 ноября 2025
Президент подчеркнул необходимость обновить оборонные документы, учитывая реальные приоритеты войны и обеспечение армии.
Зеленский поручил Шмыгалю разработать обновленный план обороны Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.

«Несколько ключевых элементов. Уже пришло время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства», — отметил Президент по результатам доклада министра.

По его словам, ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

«Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету министров Украины на утверждение», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн.

«Также для финансирования «Линии дронов» были дополнительно направлены 8 млрд грн», — добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война оборона Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]