Зеленський: триває робота над антикорупційними проєктами — е-Акциз, е-Суд та цифровізація гральної сфери

Україна пришвидшує цифрову трансформацію — Володимир Зеленський провів нараду з Михайлом Федоровим.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили ключові напрями подальшої цифровізації країни.

За словами Глави держави, Україна має продовжувати рух уперед у розвитку цифрових послуг, оборонних технологій та систем, що підсилюють ефективність армії.

Цифровізація держпослуг, застосування технологій у секторі оборони та прозоре фіксування результатів бойових підрозділів вже довели свою дієвість, наголосив Зеленський.

Федоров доповів про розширення цифрових сервісів для ветеранів, соціальних послуг та послуг для бізнесу.

За словами Президента, наразі триває робота й над цифровими антикорупційними проєктами, а саме: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу.

«Все це принесе більше коштів для державного бюджету, спростить і зробить більш прозорими відносини громадян та бізнесу з державою і забезпечить більший внутрішній ресурс для розвитку нашого суспільства», — підкреслив Президент.

Окремо вони обговорили ситуацію з гарантуванням надійного зв’язку в Україні.

«Також є вагомі досягнення нашої держави в підтримці оборонних виробничих проєктів, зокрема на платформі Brave1 зареєстровано вже 4800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій», — вказав Зеленський.

На даний час готуються нові рішення, які мають додатково підтримати українську оборонну промисловість.

