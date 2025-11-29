  1. В Україні

Зеленський: триває робота над антикорупційними проєктами — е-Акциз, е-Суд та цифровізація гральної сфери

16:53, 29 листопада 2025
Україна пришвидшує цифрову трансформацію — Володимир Зеленський провів нараду з Михайлом Федоровим.
Зеленський: триває робота над антикорупційними проєктами — е-Акциз, е-Суд та цифровізація гральної сфери
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили ключові напрями подальшої цифровізації країни.

За словами Глави держави, Україна має продовжувати рух уперед у розвитку цифрових послуг, оборонних технологій та систем, що підсилюють ефективність армії.

Цифровізація держпослуг, застосування технологій у секторі оборони та прозоре фіксування результатів бойових підрозділів вже довели свою дієвість, наголосив Зеленський.

Федоров доповів про розширення цифрових сервісів для ветеранів, соціальних послуг та послуг для бізнесу.

За словами Президента, наразі триває робота й над цифровими антикорупційними проєктами, а саме: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу.

«Все це принесе більше коштів для державного бюджету, спростить і зробить більш прозорими відносини громадян та бізнесу з державою і забезпечить більший внутрішній ресурс для розвитку нашого суспільства», — підкреслив Президент.

Окремо вони обговорили ситуацію з гарантуванням надійного зв’язку в Україні.

«Також є вагомі досягнення нашої держави в підтримці оборонних виробничих проєктів, зокрема на платформі Brave1 зареєстровано вже 4800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій», — вказав Зеленський.

На даний час готуються нові рішення, які мають додатково підтримати українську оборонну промисловість.

Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.

Володимир Зеленський Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]