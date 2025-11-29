  1. В Украине

Зеленский: продолжается работа над антикоррупционными проектами — е-Акциз, е-Суд и цифровизацией игорной сферы

16:53, 29 ноября 2025
Украина ускоряет цифровую трансформацию — Владимир Зеленский провел совещание с Михаилом Федоровым.
Президент Владимир Зеленский провел совещание с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, где обсудили ключевые направления дальнейшей цифровизации страны.

По словам Главы государства, Украина должна продолжать двигаться вперед в развитии цифровых услуг, оборонных технологий и систем, которые усиливают эффективность армии.

Цифровизация госуслуг, применение технологий в оборонном секторе и прозрачная фиксация результатов боевых подразделений уже доказали свою эффективность, подчеркнул Зеленский.

Федоров доложил о расширении цифровых сервисов для ветеранов, социальных услуг и услуг для бизнеса.

По словам Президента, сейчас продолжается работа и над цифровыми антикоррупционными проектами, а именно: е-Акциз, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса.

«Все это принесет больше средств в государственный бюджет, упростит и сделает более прозрачными отношения граждан и бизнеса с государством и обеспечит больший внутренний ресурс для развития нашего общества», — подчеркнул Президент.

Отдельно они обсудили ситуацию с обеспечением надежной связи в Украине.

«Также есть весомые достижения нашего государства в поддержке оборонных производственных проектов — в частности, на платформе Brave1 уже зарегистрировано более 4800 разработок дронов, РЭБ, НРК, ракет и других инноваций», — отметил Зеленский.

В настоящее время готовятся новые решения, которые должны дополнительно поддержать украинскую оборонную промышленность.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

