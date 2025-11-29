В Україні з’явиться перша платна дорога: трасу хочуть прокласти до кордону з Польщею

Першою платною ділянкою хочуть зробити дорогу від Ковеля до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею.

Україна може отримати свій перший платний автобан — уряд розглядає можливість будівництва швидкісної траси від Ковеля до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Про це в інтерв’ю ЦТС розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

За словами посадовця, цей проєкт став першим, де держава розглядає формат державно-приватного партнерства, адже йдеться не лише про ремонт існуючої дороги, а про її повноцінну реконструкцію та розширення до чотирьох смуг.

«Це перший кейс, у якому ми розглядали дорогу можливу для приватного публічного партнерства. Йшлося про її ремонт і розбудову в чотири смуги. З іншого боку Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля – там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати», – зазначив Деркач.

За словами заступника міністра, розглядаються кілька можливих маршрутів, які можуть з’єднати Ковель із кордоном. Утримувати автобан мають приватні компанії, що братимуть участь у проєкті на умовах концесії.

Деркач підкреслює, що залучення приватних інвестицій — це один із найефективніших способів реалізації масштабних інфраструктурних проєктів. У цьому випадку йдеться не про поточний ремонт, а про повне будівництво нових трас.

Напрямок до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» обрали через його високе транспортне навантаження. Саме така інтенсивність руху дозволяє створити життєздатну фінансову модель для концесії.

«Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання», – пояснив заступник міністра.

