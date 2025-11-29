  1. В Украине

В Украине появится первая платная дорога: трассу хотят проложить до границы с Польшей

17:29, 29 ноября 2025
Первым платным участком хотят сделать дорогу от Ковеля до пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей.
Украина может получить свой первый платный автобан — правительство рассматривает возможность строительства скоростной трассы от Ковеля до пункта пропуска «Ягодин-Дорогуськ». Об этом в интервью ЦТС рассказал заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

По словам чиновника, этот проект стал первым, где государство рассматривает формат государственно-частного партнерства, ведь речь идет не только о ремонте существующей дороги, а о ее полноценной реконструкции и расширении до четырех полос.

«Это первый кейс, в котором мы рассматривали дорогу, возможную для частного публичного партнерства. Речь шла о ее ремонте и расширении до четырех полос. С другой стороны Польша строит автобан, и его хорошо было бы продлить до Ковеля – там есть и железнодорожный узел, и далее дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попробуем отработать», – отметил Деркач.

По словам заместителя министра, рассматриваются несколько возможных маршрутов, которые могут соединить Ковель с границей. Содержать автобан должны частные компании, которые будут участвовать в проекте на условиях концессии.

Деркач подчеркивает, что привлечение частных инвестиций — это один из наиболее эффективных способов реализации масштабных инфраструктурных проектов. В этом случае речь идет не о текущем ремонте, а о полном строительстве новых трасс.

Направление к пункту пропуска «Ягодин-Дорогуськ» выбрали из-за его высокой транспортной нагрузки. Именно такая интенсивность движения позволяет создать жизнеспособную финансовую модель для концессии.

«Для того чтобы выстроить финансовую модель, нужно знать количество транспортных средств, чтобы эта дорога была интересной, чтобы кто-то платил за ее использование», – объяснил заместитель министра.

