З 1 січня змінюються строки подання нотаріусами інформації про посвідчені договори та видані свідоцтва про спадщину

Зміни передбачені Законом № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, яким оновлено низку норм Податкового кодексу.

З 1 січня 2026 року про посвідчені договори та видані свідоцтва про спадщину приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально (з деталізацією по місяцях звітного кварталу), а державні – щомісячно. Про це повідомила Державна податкова служба.

Такі зміни передбачені Законом України № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, яким оновлено низку норм Податкового кодексу України.

Інформацію нотаріуси подаватимуть за формою додатку 4 ДФ до податкового розрахунку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4.

Інформацію слід подавати за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

У звітності нотаріуси відображають дані, передбачені пунктом 172.4 статті 172, пунктом 173.4 статті 173, пунктом 174.4 статті 174 Податкового кодексу, зокрема:

- про посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого та нерухомого майна між фізичними особами;

- про посвідчені договори дарування;

- про видані свідоцтва про право на спадщину.

«Ці відомості є підставою для перевірки правильності нарахувань та контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових платежів», - додали у ДПС.

