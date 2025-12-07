  1. В Україні

8 грудня прогнозують до 16 годин без світла — Укрнерго оголосило масштабні відключення

17:53, 7 грудня 2025
Цілодобово застосовуватимуться обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг.
8 грудня прогнозують до 16 годин без світла — Укрнерго оголосило масштабні відключення
У понеділок, 8 грудня, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг.

Це значна кількість, тому що одночасно відключатимуть до двох третин споживачів, а середній показник відсутності електропостачання становитиме 16 годин на добу.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59.

В Укренерго попередили, що графіки можуть змінитися.

«Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - порадили в компанії.

відключення світла Укренерго графіки відключень світла

