8 декабря прогнозируют до 16 часов без света — Укрэнерго объявило масштабные отключения

Круглосуточно будут применяться ограничения объёмом от 2,5 до 4 очередей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 8 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей.

Это значительное количество, потому что одновременно будут отключать до двух третей потребителей, а средний показатель отсутствия электроснабжения составит 16 часов в сутки.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго предупредили, что графики могут измениться.

«Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», – посоветовали в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.