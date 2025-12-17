  1. В Україні

Партія «Слуга Народу» обрала своїм новим очільником першого віцеспікера Ради Олександра Корнієнка

18:00, 17 грудня 2025
Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко замінить Олену Шуляк на посаді голови партії «Слуга Народу».
Фото: sluga-narodu.com
Партія «Слуга Народу» обрала нового голову. Ним став перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія. Він подякував попередній очільниці партії Олені Шуляк за роботу на посаді та побажав Олександру Корнієнку успіхів і наснаги в подальшій діяльності.

«Щойно «Слуга Народу» обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!», – зазначив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

