Кількість вступників-чоловіків віком старших 25 років скоротилася більш ніж удвічі — МОН

17:39, 17 грудня 2025
У 2025 році до закладів освіти вступили 53 517 старших 25 років чоловіків, коли у 2024 році – близько 112 тисяч.
Кількість вступників чоловічої статі віком понад 25 років на всі рівні освіти у 2025 році зменшилася більш ніж удвічі порівняно з 2024 роком. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, у 2025 році до закладів освіти вступили 53 517 чоловіків віком старших 25 років, тоді як у 2024 році цей показник становив близько 112 тисяч осіб. Трофименко зазначив, що така динаміка свідчить про ефективність запроваджених обмежень.

Водночас він звернув увагу, що незбалансованою залишається ситуація у фаховій передвищій та професійно-технічній освіті. За його словами, виявлені перекоси перевіряються Державною службою якості освіти та правоохоронними органами, а недоброчесні випадки поступово усуваються.

За даними МОН, кількість вступників чоловічої статі віком понад 25 років на всі рівні освіти становила: у 2021 році — 1 196 осіб, у 2022 році — 17 614, у 2023 році — 44 042, у 2024 році — 112 749, у 2025 році — 53 517 осіб. У 2025 році з них 5,2 тис. вступили до професійної освіти, 24,8 тисяч — до фахової передвищої, 12,2 тисяч — на бакалаврат, 9,1 тисяч — до магістратури та 2,2 тисяч — до аспірантури.

Нагадаємо, що учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку. Комітет з питань нацбезпеки прийняв рішення рекомендувати до прийняття за основу законопроект Кабміну 13634. Зазначається, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

