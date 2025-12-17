Количество поступающих мужчин старше 25 лет сократилось более чем вдвое — МОН

В 2025 году в учебные заведения поступили 53 517 мужчин старше 25 лет, тогда как в 2024 году — около 112 тысяч.

Количество абитуриентов мужского пола старше 25 лет на все уровни образования в 2025 году уменьшилось более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, в 2025 году в учебные заведения поступили 53 517 мужчин старше 25 лет, тогда как в 2024 году этот показатель составлял около 112 тысяч человек. Трофименко отметил, что такая динамика свидетельствует об эффективности введенных ограничений.

В то же время он обратил внимание, что несбалансированной остается ситуация в профессиональном высшем и профессионально-техническом образовании. По его словам, выявленные перекосы проверяются Государственной службой качества образования и правоохранительными органами, а недобросовестные случаи постепенно устраняются.

По данным МОН, количество абитуриентов мужского пола в возрасте старше 25 лет на все уровни образования составило: в 2021 году — 1 196 человек, в 2022 году — 17 614, в 2023 году — 44 042, в 2024 году — 112 749, в 2025 году — 53 517 человек. В 2025 году из них 5,2 тыс. поступили в профессиональное образование, 24,8 тыс. — в профессиональное предвысшее, 12,2 тыс. — на бакалавриат, 9,1 тыс. — в магистратуру и 2,2 тыс. — в аспирантуру.

Напомним, что учащиеся колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академическими отпусками могут потерять право на отсрочку. Комитет по вопросам нацбезопасности принял решение рекомендовать к принятию за основу законопроект Кабмина 13634. Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовалось как способ уклонения от мобилизации.

