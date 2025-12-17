  1. Суспільство
Надбавка до пенсії на догляд: хто має право і яку суму виплачують

18:02, 17 грудня 2025
Доплата на догляд передбачена для осіб з інвалідністю та одиноких пенсіонерів.
Надбавка до пенсії на догляд: хто має право і яку суму виплачують
У Пенсійному фонді роз’яснили, хто з пенсіонерів може розраховувати на надбавку до пенсії на догляд. Питання є актуальним для осіб з інвалідністю та людей пенсійного віку, які потребують постійної сторонньої допомоги.

Хто має право на надбавку до пенсії на догляд

Право на встановлення надбавки передбачене постановою Кабміну від 16 липня 2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Згідно з чинними нормами, надбавка на догляд встановлюється таким категоріям осіб:

- особам з інвалідністю I групи;

- одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;

- одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;

- одиноким одержувачам пенсії за віком або за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та отримують пенсію відповідно до законів України:

  • «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
  • «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Кому надбавка не призначається

Надбавка на догляд не встановлюється особам, які вже отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Розмір надбавки

Станом на сьогодні розмір надбавки на догляд становить 50 гривень. Ця сума була встановлена постановою Кабміну ще 2008 року і з того часу жодного разу не змінювалася. 

