  1. Общество
  2. / В Украине

Надбавка к пенсии на уход: кто имеет право и какую сумму выплачивают

18:02, 17 декабря 2025
Доплата на уход предусмотрена для лиц с инвалидностью и одиноких пенсионеров.
Надбавка к пенсии на уход: кто имеет право и какую сумму выплачивают
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде разъяснили, кто из пенсионеров может рассчитывать на надбавку к пенсии на уход. Вопрос является актуальным для лиц с инвалидностью и людей пенсионного возраста, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Кто имеет право на надбавку к пенсии на уход

Право на установление надбавки предусмотрено постановлением Кабмина от 16 июля 2008 года № 654 «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан».

Согласно действующим нормам, надбавка на уход устанавливается следующим категориям лиц:

- лицам с инвалидностью I группы;

- одиноким лицам с инвалидностью II группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста;

- одиноким лицам с инвалидностью III группы, которые достигли пенсионного возраста;

- одиноким получателям пенсии по возрасту или за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины:

  • «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Кому надбавка не назначается

Надбавка на уход не устанавливается лицам, которые уже получают государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Размер надбавки

По состоянию на сегодня размер надбавки на уход составляет 50 гривен. Эта сумма была установлена постановлением Кабмина еще в 2008 году и с тех пор ни разу не изменялась.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]