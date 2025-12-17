Надбавка к пенсии на уход: кто имеет право и какую сумму выплачивают

Доплата на уход предусмотрена для лиц с инвалидностью и одиноких пенсионеров.

В Пенсионном фонде разъяснили, кто из пенсионеров может рассчитывать на надбавку к пенсии на уход. Вопрос является актуальным для лиц с инвалидностью и людей пенсионного возраста, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Кто имеет право на надбавку к пенсии на уход

Право на установление надбавки предусмотрено постановлением Кабмина от 16 июля 2008 года № 654 «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан».

Согласно действующим нормам, надбавка на уход устанавливается следующим категориям лиц:

- лицам с инвалидностью I группы;

- одиноким лицам с инвалидностью II группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста;

- одиноким лицам с инвалидностью III группы, которые достигли пенсионного возраста;

- одиноким получателям пенсии по возрасту или за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины:

«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

«О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Кому надбавка не назначается

Надбавка на уход не устанавливается лицам, которые уже получают государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Размер надбавки

По состоянию на сегодня размер надбавки на уход составляет 50 гривен. Эта сумма была установлена постановлением Кабмина еще в 2008 году и с тех пор ни разу не изменялась.

