Як студенту легально заробляти на репетиторстві — реальний приклад
Репетиторство давно стало одним із найпопулярніших підробітків серед студентів. Онлайн-заняття, підготовка школярів до НМТ, гнучкий графік і стабільний попит дозволяють молоді заробляти ще під час навчання. Водночас дедалі більше таких репетиторів постають перед питанням: як працювати легально і які податки потрібно сплачувати, щоб не мати проблем із податковою.
Державна податкова служба у межах інформаційної кампанії «Податки захищають» на реальних прикладах пояснює, як це працює на практиці. В історії йдеться про студентку-репетиторку, яка офіційно оформила свою діяльність і регулярно сплачує податки.
22-річна Людмила навчається на 4 курсі за спеціальністю «Програмування». У вільний від навчання час вона працює репетиторкою з математики та готує одинадцятикласників до НМТ.
Її середній дохід становить:
- близько 14 тис. грн на місяць,
- 42 тис. грн за квартал,
- 168 тис. грн на рік.
Щоб працювати офіційно та мати можливість співпрацювати не лише з окремими учнями, а й зі школами та онлайн-платформами, Людмила зареєструвалася як ФОП 3 групи.
Як репетитор-студент подає звітність
Людмила щоквартально:
- подає податкову декларацію через застосунок «Моя податкова»;
- сплачує податки та обов’язковий страховий внесок.
Такий формат дозволяє поєднувати навчання, роботу і виконання податкових обов’язків без зайвої бюрократії.
Які податки сплачує репетиторка-студентка
За рік податкове навантаження Людмили виглядає так:
- Військовий збір
- ставка — 1% від доходу;
- сума — 1 680 грн на рік;
кошти спрямовуються до державного бюджету на потреби оборони.
- Єдиний податок (ФОП 3 групи)
- ставка — 5% від доходу;
- сума — 8 400 грн на рік;
надходить до бюджету громади, де зареєстрована ФОП.
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
- 22% від мінімальної заробітної плати на місяць (у 2025 році — 8 000 грн);
- 1 760 грн на місяць, або 21 120 грн на рік;
формує право на пенсію, лікарняні, декретні виплати та допомогу з безробіття.
Чому важливо декларувати доходи від репетиторства
У ДПС наголошують: якщо репетитор отримує оплату готівкою без РРО/ПРРО, на особисту банківську картку або в криптовалюті без декларування доходів, це означає недоотримання коштів для:
- військових,
- дитячих садків і освітньої інфраструктури громад,
- фондів соціального страхування.
Легальна робота — це не лише про відсутність штрафів, а й про реальний внесок у фінансування держави та соціальних гарантій.
