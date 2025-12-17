  1. В Україні

Як студенту легально заробляти на репетиторстві — реальний приклад

18:20, 17 грудня 2025
Податківці розповіли, як студентці оформити репетиторство, задекларувати доходи та уникнути штрафів.
Як студенту легально заробляти на репетиторстві — реальний приклад
Репетиторство давно стало одним із найпопулярніших підробітків серед студентів. Онлайн-заняття, підготовка школярів до НМТ, гнучкий графік і стабільний попит дозволяють молоді заробляти ще під час навчання. Водночас дедалі більше таких репетиторів постають перед питанням: як працювати легально і які податки потрібно сплачувати, щоб не мати проблем із податковою.

Державна податкова служба у межах інформаційної кампанії «Податки захищають» на реальних прикладах пояснює, як це працює на практиці. В історії йдеться про студентку-репетиторку, яка офіційно оформила свою діяльність і регулярно сплачує податки.

22-річна Людмила навчається на 4 курсі за спеціальністю «Програмування». У вільний від навчання час вона працює репетиторкою з математики та готує одинадцятикласників до НМТ.

Її середній дохід становить:

  • близько 14 тис. грн на місяць,
  • 42 тис. грн за квартал,
  • 168 тис. грн на рік.

Щоб працювати офіційно та мати можливість співпрацювати не лише з окремими учнями, а й зі школами та онлайн-платформами, Людмила зареєструвалася як ФОП 3 групи.

Як репетитор-студент подає звітність

Людмила щоквартально:

  • подає податкову декларацію через застосунок «Моя податкова»;
  • сплачує податки та обов’язковий страховий внесок.

Такий формат дозволяє поєднувати навчання, роботу і виконання податкових обов’язків без зайвої бюрократії.

Які податки сплачує репетиторка-студентка

За рік податкове навантаження Людмили виглядає так:

  1. Військовий збір
  • ставка — 1% від доходу;
  • сума — 1 680 грн на рік;

кошти спрямовуються до державного бюджету на потреби оборони.

  1. Єдиний податок (ФОП 3 групи)
  • ставка — 5% від доходу;
  • сума — 8 400 грн на рік;

надходить до бюджету громади, де зареєстрована ФОП.

  1. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
  • 22% від мінімальної заробітної плати на місяць (у 2025 році — 8 000 грн);
  • 1 760 грн на місяць, або 21 120 грн на рік;

формує право на пенсію, лікарняні, декретні виплати та допомогу з безробіття.

Чому важливо декларувати доходи від репетиторства

У ДПС наголошують: якщо репетитор отримує оплату готівкою без РРО/ПРРО, на особисту банківську картку або в криптовалюті без декларування доходів, це означає недоотримання коштів для:

  • військових,
  • дитячих садків і освітньої інфраструктури громад,
  • фондів соціального страхування.

Легальна робота — це не лише про відсутність штрафів, а й про реальний внесок у фінансування держави та соціальних гарантій.

