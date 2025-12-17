Как студенту легально зарабатывать на репетиторстве — реальный пример
Репетиторство давно стало одним из самых популярных подработков среди студентов. Онлайн-занятия, подготовка школьников к НМТ, гибкий график и стабильный спрос позволяют молодежи зарабатывать еще во время обучения. В то же время все больше таких репетиторов сталкиваются с вопросом: как работать легально и какие налоги необходимо уплачивать, чтобы не иметь проблем с налоговой.
Государственная налоговая служба в рамках информационной кампании «Налоги защищают» на реальных примерах объясняет, как это работает на практике. В истории идет речь о студентке-репетиторе, которая официально оформила свою деятельность и регулярно уплачивает налоги.
22-летняя Людмила учится на 4 курсе по специальности «Программирование». В свободное от учебы время она работает репетитором по математике и готовит одиннадцатиклассников к НМТ.
Ее средний доход составляет:
- около 14 тыс. грн в месяц,
- 42 тыс. грн за квартал,
- 168 тыс. грн в год.
Чтобы работать официально и иметь возможность сотрудничать не только с отдельными учениками, но и со школами и онлайн-платформами, Людмила зарегистрировалась как ФЛП 3 группы.
Как репетитор-студент подает отчетность
Людмила ежеквартально:
- подает налоговую декларацию через приложение «Моя налоговая»;
- уплачивает налоги и обязательный страховой взнос.
Такой формат позволяет совмещать обучение, работу и выполнение налоговых обязанностей без лишней бюрократии.
Какие налоги уплачивает репетитор-студентка
За год налоговая нагрузка Людмилы выглядит так:
1. Военный сбор
- ставка — 1% от дохода;
- сумма — 1 680 грн в год;
средства направляются в государственный бюджет на нужды обороны.
2. Единый налог (ФЛП 3 группы)
- ставка — 5% от дохода;
- сумма — 8 400 грн в год;
поступает в бюджет громады, где зарегистрирован ФЛП.
3. Единый социальный взнос (ЕСВ)
- 22% от минимальной заработной платы в месяц (в 2025 году — 8 000 грн);
- 1 760 грн в месяц, или 21 120 грн в год;
формирует право на пенсию, больничные, декретные выплаты и помощь по безработице.
Почему важно декларировать доходы от репетиторства
В ГНС подчеркивают: если репетитор получает оплату наличными без РРО/ПРРО, на личную банковскую карту или в криптовалюте без декларирования доходов, это означает недополучение средств для:
- военных,
- детских садов и образовательной инфраструктуры громад,
- фондов социального страхования.
Легальная работа — это не только отсутствие штрафов, но и реальный вклад в финансирование государства и социальных гарантий.
