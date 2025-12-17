Как студенту легально зарабатывать на репетиторстве — реальный пример

Налоговики рассказали, как студентке оформить репетиторство, задекларировать доходы и избежать штрафов.

Репетиторство давно стало одним из самых популярных подработков среди студентов. Онлайн-занятия, подготовка школьников к НМТ, гибкий график и стабильный спрос позволяют молодежи зарабатывать еще во время обучения. В то же время все больше таких репетиторов сталкиваются с вопросом: как работать легально и какие налоги необходимо уплачивать, чтобы не иметь проблем с налоговой.

Государственная налоговая служба в рамках информационной кампании «Налоги защищают» на реальных примерах объясняет, как это работает на практике. В истории идет речь о студентке-репетиторе, которая официально оформила свою деятельность и регулярно уплачивает налоги.

22-летняя Людмила учится на 4 курсе по специальности «Программирование». В свободное от учебы время она работает репетитором по математике и готовит одиннадцатиклассников к НМТ.

Ее средний доход составляет:

около 14 тыс. грн в месяц,

42 тыс. грн за квартал,

168 тыс. грн в год.

Чтобы работать официально и иметь возможность сотрудничать не только с отдельными учениками, но и со школами и онлайн-платформами, Людмила зарегистрировалась как ФЛП 3 группы.

Как репетитор-студент подает отчетность

Людмила ежеквартально:

подает налоговую декларацию через приложение «Моя налоговая»;

уплачивает налоги и обязательный страховой взнос.

Такой формат позволяет совмещать обучение, работу и выполнение налоговых обязанностей без лишней бюрократии.

Какие налоги уплачивает репетитор-студентка

За год налоговая нагрузка Людмилы выглядит так:

1. Военный сбор

ставка — 1% от дохода;

сумма — 1 680 грн в год;

средства направляются в государственный бюджет на нужды обороны.

2. Единый налог (ФЛП 3 группы)

ставка — 5% от дохода;

сумма — 8 400 грн в год;

поступает в бюджет громады, где зарегистрирован ФЛП.

3. Единый социальный взнос (ЕСВ)

22% от минимальной заработной платы в месяц (в 2025 году — 8 000 грн);

1 760 грн в месяц, или 21 120 грн в год;

формирует право на пенсию, больничные, декретные выплаты и помощь по безработице.

Почему важно декларировать доходы от репетиторства

В ГНС подчеркивают: если репетитор получает оплату наличными без РРО/ПРРО, на личную банковскую карту или в криптовалюте без декларирования доходов, это означает недополучение средств для:

военных,

детских садов и образовательной инфраструктуры громад,

фондов социального страхования.

Легальная работа — это не только отсутствие штрафов, но и реальный вклад в финансирование государства и социальных гарантий.

