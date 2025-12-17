Що буде з виплатами, якщо лікування військового триває понад 4 місяці — роз’яснення ТЦК

Грошове забезпечення під час безперервного лікування або відпустки за станом здоров’я виплачують протягом 4 місяців.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський обласний ТЦК пояснив, що буде з виплатами, якщо лікування військового триває понад чотири місяці.

Зазначається, що чинне законодавство передбачає, що грошове забезпечення під час безперервного лікування або відпустки за станом здоров’я виплачують протягом 4 місяців.

«Відтак виплати продовжують на підставі висновку ВЛК про необхідність подальшого лікування. Тож, коли військовий розуміє, що 4-місячний строк лікування добігає кінця, необхідно обов’язково звернутися за направленням на ВЛК», - заявили у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.