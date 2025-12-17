Что будет с выплатами, если лечение военнослужащего длится более 4 месяцев — разъяснение ТЦК

Денежное обеспечение во время непрерывного лечения или отпуска по состоянию здоровья выплачивается в течение 4 месяцев.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский областной ТЦК разъяснил, что будет с выплатами, если лечение военнослужащего продолжается более четырех месяцев.

Отмечается, что действующее законодательство предусматривает, что денежное обеспечение во время непрерывного лечения или отпуска по состоянию здоровья выплачивается в течение 4 месяцев.

«Следовательно, выплаты продлеваются на основании заключения ВВК о необходимости дальнейшего лечения. Поэтому, когда военнослужащий понимает, что 4-месячный срок лечения подходит к концу, необходимо обязательно обратиться за направлением на ВВК», — заявили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.