Партия «Слуга Народа» избрала своим новым руководителем первого вице-спикера Рады Александра Корниенко

Фото: sluga-narodu.com

Партия «Слуга Народа» избрала нового председателя. Им стал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Об этом сообщил председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. Он поблагодарил предыдущую руководительницу партии Елену Шуляк за работу на должности и пожелал Александру Корниенко успехов и вдохновения в дальнейшей деятельности.

«Только что «Слуга Народа» избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения!», — отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

