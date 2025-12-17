  1. Суд інфо

ВРП внесла Президенту подання про призначення шести суддів до апеляційних і місцевого судів

18:34, 17 грудня 2025
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові про призначення п’ятьох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді на посаду до місцевого суду.
ВРП внесла Президенту подання про призначення шести суддів до апеляційних і місцевого судів
Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президентові України про призначення шести суддів до судів різних інстанцій.

Як повідомляє ВРП, п’ять кандидатів – на посади суддів апеляційних судів, ще один — на посаду судді місцевого суду.

Зокрема, Вища рада правосуддя вирішила внести подання щодо призначення:

Віннікова Сергія Валерійовича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Заворотнюка Максима Сергійовича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Поліщука Павла Ярославовича – на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Клімашевської Ірини Валентинівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Мороза Миколи Володимировича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Собчука Антона Юрійовича – на посаду судді Березнівського районного суду Рівненської області.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підтримав подання про призначення 78 суддів – імена.

