ВРП внесла Президенту подання про призначення шести суддів до апеляційних і місцевого судів
Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президентові України про призначення шести суддів до судів різних інстанцій.
Як повідомляє ВРП, п’ять кандидатів – на посади суддів апеляційних судів, ще один — на посаду судді місцевого суду.
Зокрема, Вища рада правосуддя вирішила внести подання щодо призначення:
Віннікова Сергія Валерійовича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;
Заворотнюка Максима Сергійовича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;
Поліщука Павла Ярославовича – на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
Клімашевської Ірини Валентинівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Мороза Миколи Володимировича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;
Собчука Антона Юрійовича – на посаду судді Березнівського районного суду Рівненської області.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підтримав подання про призначення 78 суддів – імена.
