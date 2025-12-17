ВСП внес Президенту представление о назначении шести судей в апелляционные и местный суды
Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении шести судей в суды различных инстанций.
Как сообщает ВСП, пять кандидатов предложены на должности судей апелляционных судов, еще один — на должность судьи местного суда.
В частности, Высший совет правосудия решил внести представление о назначении:
Винникова Сергея Валерьевича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;
Заворотнюка Максима Сергеевича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Полищука Павла Ярославовича — на должность судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда;
Климашевской Ирины Валентиновны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Мороза Николая Владимировича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Собчука Антона Юрьевича — на должность судьи Березновского районного суда Ровенской области.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский поддержал представление о назначении 78 судей — имена.
