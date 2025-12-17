  1. Суд инфо

ВСП внес Президенту представление о назначении шести судей в апелляционные и местный суды

18:34, 17 декабря 2025
Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении пяти судей на должности в апелляционные суды и одного судьи на должность в местный суд.
Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении шести судей в суды различных инстанций.

Как сообщает ВСП, пять кандидатов предложены на должности судей апелляционных судов, еще один — на должность судьи местного суда.

В частности, Высший совет правосудия решил внести представление о назначении:

Винникова Сергея Валерьевича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Заворотнюка Максима Сергеевича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Полищука Павла Ярославовича — на должность судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда;

Климашевской Ирины Валентиновны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Мороза Николая Владимировича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Собчука Антона Юрьевича — на должность судьи Березновского районного суда Ровенской области.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский поддержал представление о назначении 78 судей — имена.

судья президент назначение ВСП Владимир Зеленский

